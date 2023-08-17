金有謙一口氣帶來15首歌曲。（讀者提供）

韓國男團「GOT7」成員金有謙3度來台，出道近10年來首次舉辦個人亞洲巡演，今（17日）在Zepp New Taipei舉辦「2023 YUGYEOM IN TAIPEI」演唱會，特別把海外首站獻給台灣「鳥寶寶」（官方粉絲名），他一口氣帶來15首歌曲，除了個人專輯《Point of View： U》 中的多首歌曲外，還有GOT7代表作之一的〈Hard Carry〉，讓現場2000名粉絲嗨翻。

金有謙以〈I Want U Around〉、〈Running Through The Rain〉帥氣開場，接著高喊：「哇！很高興見到大家！」再用中文自我介紹：「我是有謙！」並稱今年2月剛來台參加AOMG家族演唱會，很開心今年可以與粉絲見2次面，直呼「但我自己一個人的感覺更棒耶，因為都只有我的粉絲，我的鳥寶寶們，非常感謝你們到來」，還不忘學翻譯用中文喊「寶寶、鳥寶寶」，期間也不斷以「覺得怎麼樣」、「好聽嗎」以及「我愛你」等中文跟全場互動。

演唱到〈Falling In Love〉前，他要求粉絲打開手機手電筒，但粉絲一直沒有照辦，原來是早已準備了應援，看到大家齊舉橘色手指燈，一樓粉絲拿起寫上「We won’t leave you alone（我們不會讓你一個人）」手幅、二樓歌迷則排字「멋지다（好帥）」時，讓他感動地以中文說「謝謝你們」，又表示：「啊！真的太感謝你們了，難怪你們才說不要用手機的燈對吧！」

演唱過程中，穿著白色帽T的金有謙不斷喊「好熱、好熱」，先是說自己流太多汗，要戴上棒球帽，但怕粉絲看不清楚自己的臉，不忘表示「我不會戴太深的」，後來粉絲也趁機要他脫掉，但一向惜肉如今的他，僅脫掉了外面的長袖帽T，最後他以師兄Simon D的歌曲〈Who You？〉結束今晚1個小時的演出。明天離台前往澳門舉辦演唱會，班機不公開。