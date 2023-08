金有謙一口氣帶來15首歌曲。(讀者提供)

韓國男團「GOT7」成員金有謙3度來台,出道近10年來首次舉辦個人亞洲巡演,今(17日)在Zepp New Taipei舉辦「2023 YUGYEOM IN TAIPEI」演唱會,特別把海外首站獻給台灣「鳥寶寶」(官方粉絲名),他一口氣帶來15首歌曲,除了個人專輯《Point of View: U》 中的多首歌曲外,還有GOT7代表作之一的〈Hard Carry〉,讓現場2000名粉絲嗨翻。

金有謙以〈I Want U Around〉、〈Running Through The Rain〉帥氣開場,接著高喊:「哇!很高興見到大家!」再用中文自我介紹:「我是有謙!」並稱今年2月剛來台參加AOMG家族演唱會,很開心今年可以與粉絲見2次面,直呼「但我自己一個人的感覺更棒耶,因為都只有我的粉絲,我的鳥寶寶們,非常感謝你們到來」,還不忘學翻譯用中文喊「寶寶、鳥寶寶」,期間也不斷以「覺得怎麼樣」、「好聽嗎」以及「我愛你」等中文跟全場互動。

演唱到〈Falling In Love〉前,他要求粉絲打開手機手電筒,但粉絲一直沒有照辦,原來是早已準備了應援,看到大家齊舉橘色手指燈,一樓粉絲拿起寫上「We won’t leave you alone(我們不會讓你一個人)」手幅、二樓歌迷則排字「멋지다(好帥)」時,讓他感動地以中文說「謝謝你們」,又表示:「啊!真的太感謝你們了,難怪你們才說不要用手機的燈對吧!」

演唱過程中,穿著白色帽T的金有謙不斷喊「好熱、好熱」,先是說自己流太多汗,要戴上棒球帽,但怕粉絲看不清楚自己的臉,不忘表示「我不會戴太深的」,後來粉絲也趁機要他脫掉,但一向惜肉如今的他,僅脫掉了外面的長袖帽T,最後他以師兄Simon D的歌曲〈Who You?〉結束今晚1個小時的演出。明天離台前往澳門舉辦演唱會,班機不公開。