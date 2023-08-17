根據最新德國研究，32年前在阿爾卑斯山發現的冰凍木乃伊「冰人奧茲」（Oetzi）祖先來自西亞而非東歐，且他原本膚色比之前認為的更深，死時也很可能已經禿頭或幾乎禿頭。

法新社報導，馬克斯普朗克演化人類學研究所（Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology）發現，冰人奧茲很可能來自一個與其他歐洲人極少接觸的相對孤立群體，且祖先是直接來自西亞的安納托利亞（Anatolia）地區，也就是目前土耳其國土所在地。

冰人奧茲是在1991年9月被2名德國登山客發現，地點在義大利北部南泰羅爾（South Tyrol）地區海拔3210公尺高的阿爾卑斯山脈厄茨塔爾山（Oetztal Alps），當時距離他死亡已經5000多年，據信他生前也是在這個地區遊蕩。

此後科學家為了探究冰人奧茲的神秘過去，對這具木乃伊進行了高科技的非侵入式診斷和基因定序。先前對他的基因組所做的初步分析，暗示他的基因有東歐大草原牧民的痕跡。

然而，馬克斯普朗克演化人類學研究所的科學家表示，最新研究結果不再支持這個論點。他們相信，採自冰人奧茲的原始樣本已受過現代DNA的污染，導致研究結果錯誤。由於科技進步，讓研究人員如今能更明確了解冰人奧茲的過去。

馬克斯普朗克演化人類學研究所說：「若把冰人奧茲的基因組，與生活在同時期且目前已有基因組資料的數百名早期歐洲人相比，他的基因組反而比同期歐洲人具有更多與安納托利亞早期農民的血統共同性。」

最新研究的作者之一、馬克斯普朗克進化人類學研究所考古遺傳學部門主任克勞瑟（Johannes Krause）表示，他的團隊「非常驚訝發現」冰人奧茲的基因組中「並未發現東歐大草原牧民的痕跡」。

克勞瑟指出，冰人奧茲的基因組中「狩獵採集族群基因的比例也非常低」，因此他的祖先「似乎是從安納托利亞直接過來，沒有和狩獵採集族群混過血」。這代表他很可能來自一個相對孤立的群體，與其他歐洲族群幾乎沒有接觸。

最新研究的團隊還表示，以往對冰人奧茲外貌的認知也可能一直不正確。科學家過去認為，冰人奧茲的皮膚是在冰封中變黑，但事實上這可能是他原本的膚色。

此外，冰人奧茲的基因組顯示他有「禿頭體質」。因此研究人員如今相信，他死時並非頂著濃密長髮，而是已在成年後失去了大部分頭髮。

過往多年來的研究判斷，冰人奧茲的身高約160公分，體重約50公斤。他在45歲左右死亡，死因激烈，他的胸腔和左肩胛骨之間一條主要血管被一把箭切斷。