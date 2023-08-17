館長陳之漢在2020年8月底遭到槍擊，15日在直播中怒控槍擊案是民進黨在背後指使，並說出「我現在認定就是民進黨開的槍！」但他強調一切僅止於他的「認定」，坦言沒有證據。民進黨隨即派人赴北檢遞狀提告館長誹謗。國民黨台北市議員游淑慧今(17日)發文指出，館長提到的鍾文智曾因違法炒作存託憑證（TDR）被起訴，遭判處18年徒刑；綠委余天則一再提案修《證交法》，若修法成功，鍾文智脫罪的可能性就上升了。

「一個執政黨去告一個被槍擊的受害人？挺可笑的！」游淑慧質疑，館長是槍擊案受害者，他對於黑幫橫行當然生氣。而人民的生命遭到威脅時，本來是期待政府打擊犯罪、主持公道，結果呢？我們的執政黨立委反而為黑服務，幫他們辦理增見、特見，還挺起腰桿說這是為民服務，而擔任執法角色的典獄長也配合大開方便之門？民進黨是執政黨，對於黑幫橫行及槍枝泛濫的問題，難道不應更震怒、更嚴查？

游淑慧指出，館長點名立委陳明文、典獄長、鍾文智、余天之間關係複雜，直言黑道綁架台灣，而民進黨是替黑道服務的小弟。鍾文智是誰？2016年他因為多次違法炒作台灣存託憑證（TDR）被起訴，2020年3月台北地院一審依違反《證交法》等罪判處18年徒刑。台北監獄前典獄長謝琨琦因為受到鍾文智的請託，多次違規幫寶和會幹部喬以特見方式，探視對館長開槍的槍手。謝典獄長因為違反規定，被記申誡2次，隨後就退休。

「鍾文智跟余天的關係為何？」游淑慧表示，余天在2020年底提出《證交法》第4條、第165條之2條文修正草案，將存託憑證（TDR）納入條文中，以健全存託憑證的明確性。2022年在5月下旬時，該草案闖關失敗，今年5月22日再度排審此案，召委羅明才表示是受余天請託排審。若修法成功，鍾文智的委任律師就可以解釋TDR不是有價證券，不適用《證券交易法》，鍾文智脫罪的可能性就上升了。

游淑慧強調，寶和會的幹部也透過立委陳明文向矯正署行文辦理增見，但陳明文聲稱與寶和會的成員不熟，僅是服務處接受選民請託。這些是館長認為民進黨替黑道服務的證據，館長也坦然說過沒有證據顯示是民進黨開的槍，都是他自己的認定。他為什麼會有這種森七七的感受？想是因為他看到這個國家的法務系統、這個國家的執政者都在做這些黑白混淆的事。民進黨不約束自己人的言行分寸，反而去告一個槍擊受害者？