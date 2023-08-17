桃園市中壢警分局龍興派出所接獲50歲陳姓女子報案，她因誤信網路投資廣告，加入LINE股票投資群組，隨即就被詐騙集團的「高報酬、高獲利」話術誘騙，詐團車手取款時，被警方逮捕，訊後依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

中壢警方表示，詐騙集團騙陳女說「一般股票抽籤就算抽中，能認購的張數也不多，但如過透過他們團隊抽籤，抽中的話可以認購很多張股票」，然後再告訴陳女「你中籤了，趕快補資金」，過程中還讓陳女獲利50萬元，讓陳女愈陷愈深，至今已被騙140萬，後來因逐漸覺得奇怪，為何一直再被要求補資金，這次被要求要補146萬，說還可以認購更多股票，報警後才驚覺受騙。

警方獲報後不敢大意，11日16時許制定縝密計畫，埋伏在後寮一路一帶，見車手出現向被害人取款後，立刻上前逮捕。

警方表示，核對車手身分時，發現他是56歲的王姓男子，更在現場扣得各式偽造的投顧公司識別證高達17張，還扣得偽造的合作契約書2份等證物，這些偽造證件和契約書為的就是要取信被害人，全案訊後依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方也呼籲，千萬不要加入任何來路不明的股票投資LINE群組，帥哥美女頭像邀你投資高獲利都是騙。