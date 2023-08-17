一段悍馬車(HMMWV )的行車紀錄器顯示，烏克蘭車組員遭到砲火擊中，但是乘員仍然安全的悉數離開，烏軍士兵非常感謝這悍馬車挽救了他們的生命。

商業內幕(businessinsider)報導，這段1分鐘的影片，鏡頭是朝向車內，就看著5名士兵乘車，其中1人操作機槍，不斷的對外射擊。

2名後座士兵在下車後，前座的駕駛與副駕駛繼續將車上的裝備往外搬運，而槍塔射手則繼續開火，突然車輛中彈，車內立即被火焰和煙霧吞沒，許多設備也損壞。

然而中彈之後，駕駛與副駕駛立即離開，而機槍射手也立即從後車門走出悍馬車，顯然所有人都沒有受傷。

Insane footage from inside a Ukrainian HMMWV during combat. Thank you to the American people! Your Humvees save the lives of our soldiers.



🎥59th Motorized Infantry Brigade pic.twitter.com/dQw6JhJU5J — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 16, 2023

烏克蘭國防部在推特上分享這段影片，留言寫道：「感謝美國，你們提供的悍馬車拯救了我們士兵的性命。」特別標注這是烏克蘭第59摩托化步兵旅。

自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，截至今年8月，美國已向烏克蘭提供了超過 2,000 輛悍馬車，烏克蘭官員之後就多次肯定，美國所捐贈的軍用車都性能非常好，快速、堅固，而且最能保護成員安全 。