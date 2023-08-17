這幾年日本偶像如雨後春筍不斷冒出，不過成立超過20年的早安家族始終占有一席之地，成立於2015年、目前11名成員體制的「Tsubaki Factory」」將首次來台灣，除了演唱多首熱門歌曲外，也將帶來充滿驚喜及爆發力的現場表演。

「Tsubaki Factory」由隊長山岸理子、新沼希空、谷本安美、岸本Yumeno、小野瑞歩、小野田紗栞、秋山眞緒，以及2021年加入的4名新成員河西結心、八木栞、福田真琳及豫風瑠乃，因為希望這個團體能夠擁有端莊優雅的美麗，同時具有常青的清新和堅強的力量，因此命名為「Tsubaki（山茶花）」。在前輩「Berryz工房」停止活動後，「Factory」一詞承襲了Berryz工房的精神，並期望能夠延續下去，因此團名取為「Tsubaki Factory」。

結束日本的家族演唱會「Hello! Project 2023 Summer CITY CIRCUIT」巡迴後，「Tsubaki Factory」立即展開首次亞洲巡迴演唱會，10月14日香港場結束後，15日馬不停蹄抵達台北開唱，地點選在HANA SPACE花漾展演空間，邀請粉絲一起為她們歡呼、歌唱。