桃園市大溪警分局辦理「晶彩盛夏溪遊記」宣導活動，吸引60名國小、國中及高中青少年參與。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市大溪警分局為倡導青少年暑假時有良好的戶外休閒活動，舒緩功課壓力，藉活動以肢體舒展健全身心發展，今在大溪區康莊路一處民間漆彈場，辦理「晶彩盛夏溪遊記」活動，透過網路報名，短時間即吸引60名國小、國中及高中青少年參與。

大溪分局長徐坤隆特別到現場與青少年互動交流並宣導學子拒絕誘惑、遠離毒品，活動中並舉辦「反毒」、「反詐」、「反黑」、「反色」、「反偏」、「反網」等青春6大主題有獎徵答及交通安全宣導，並透過水晶彈射擊課程的體驗與對戰活動，加深青少年相關意識與印象。

大溪警方說，近來新興毒品種類繁多辨識不易，為強化反毒宣導效果，常需向其他機構商借「攜帶型反毒宣導展示教具」。市議員陳治文有感於此，特別向市府爭取補助款，為大溪分局添購桃園首套警察專屬的攜帶型反毒宣導展示教具，今特別結合大溪分局青春專案「晶彩盛夏溪遊記」漆彈活動現場辦理贈送儀式。

同時以添購的反毒宣導展示教具，擬真新興毒品模型及仿真毒品氣味，讓參與學員可以看得到、聞得到、摸得到，深刻認識毒品樣態與吸食殘害的後果，未來也朝向為偏鄉部落、各級學校學生強力反毒與識毒知能，向下紮根以達無毒家園。

大溪警方表示，盼藉此活動讓少年於暑假期間有正當休閒活動，舒緩課業壓力，並藉活動得以肢體舒展健全身心發展，同時以防制少年接觸新興毒品與(電子)菸害及少年輔導委員會行政輔導先行制度、防制少年淪為詐欺集團成員或擔任車手、防制幫派組織吸收少年與滲透校園暴力、防制兒少性私密影像相關犯罪與被害、防止少年深夜留連營業場所及其他偏差行為等、強化少年網路安全觀念等議題為主，辦理擴大犯罪預防宣導，使少年明瞭對切身有關的法令常識，預防被害被騙及遠離毒品、犯罪、加入幫派、拒絶飆車等，達寓教於樂的效果。

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