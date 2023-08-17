天后「CoCo」李玟7月5日與世長辭，享年48歲，生前她是許多歌手在音樂路的老師，還曾在節目《中國好聲音》為學員說話，揭露節目不公的黑箱內幕，怎料疑似遭節目組報復，害她當眾跌坐舞台；今（17日）微博上瘋傳一段李玟生前哭訴《好聲音》的音檔，掀起軒然大波，更讓網友揚言抵制，節目微博被留言怒灌，已悄悄改留言權限。

有李玟的粉絲曝光她生前控訴《中國好聲音》的音檔，內容提到自己質疑賽制不公，卻遭工作人員動手且侮辱；決賽當天李玟的腳傷已經非常嚴重，需要別人攙扶才能站在台上唱歌，節目組也同意，豈料，節目開始錄製後，把站在一起的人叫走，讓她一個人在台上，站不穩後更跌坐舞台上。

節目《中國好聲音》微博被留言怒灌，已悄悄改留言權限。（圖／摘自《中國好聲音》微博）

對此，李玟腦中只有一個想法，「28年做一個歌手，站在台上被人侮辱」，在身體不適的狀況下，還要面對這種痛苦，讓許多粉絲都相當心疼。音檔流出後立刻掀起兩岸三地網友暴動，看不下去節目組的做法，紛紛揚言要抵制節目，不再觀看《中國好聲音》。

而《中國好聲音》官方微博疑似在網友湧入留言替李玟抱不平的狀況下，稍早已悄悄更改留言權限，變成「博主已開啟評論精選」，代表網友留言必須經過他們審查同意才能讓公眾看見。