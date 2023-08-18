日本防衛省表示，中國和俄羅斯總計11艘艦艇同時穿越沖繩本島與宮古島之間的宮古海峽，研判中俄艦艇是在聯合巡航，日本持續警戒監視。

日本放送協會（NHK）報導，這是日本首度觀察到中俄艦艇同時穿越宮古海峽，中俄艦艇並未入侵日本領海。

日本防衛省統合幕僚監部（參謀本部）公布的資訊顯示，日本海上自衛隊15日觀察到有中國海軍的飛彈驅逐艦等6艘艦艇航行在小笠原群島沖之鳥島（隸屬於東京都）海域的太平洋。此外，俄羅斯海軍的驅逐艦等5艘艦艇朝西航行。

這11艘艦艇16日在沖繩縣的沖大東島南方約50公里的海域朝西航行後，今天穿過沖繩本島與宮古島之間的宮古海峽朝西北航行，航向東海。

日本出動海上自衛隊第12護衛隊所屬的護衛艦「海霧」號、第13護衛隊所屬的護衛艦「澤霧」號、第2掃雷隊所屬的「屋久島」號及第5航空群所屬的P-3C反潛機警戒監控並蒐集相關情報。

俄羅斯國防部7月下旬宣布中俄海軍開始在太平洋聯合巡航。日本防衛省研判，這幾天觀察到的中俄艦艇可能就是在聯合巡航。

中俄艦艇去年9月也在日本周邊海域聯合巡航。日本防衛省認為這是安全保障上的重要憂慮，持續警戒監視。（編輯：郭中翰）1120817