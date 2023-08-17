審計部日前公布報告，指政府近年編列多筆特別預算，截至2022年底，債務未償還餘額達5兆6997億餘元，引起各界檢討民進黨的財政紀律。財政部近日則開記者會，強調無作假帳、否認債留子孫。國民黨台中市議員羅廷瑋質疑，蔡總統卸任後國家債務將會邁向8兆，平均每人負債34萬。特別預算有不須明列細目、難以追蹤監督、債務極不透明3個特權，他直批財政部帶風向，今年恐將舉債3000億，卻縱容浮編特別預算花更兇。

「小羅看到財政部這張圖，覺得實在太可怕！」羅廷瑋質疑，如果今天是毫無道德底線的側翼網軍講這種話也就算了，結果今天是中央財政部自己跳出來講「何謂適當舉債」？為何要替舉債來帶風向？是財政部被側翼網軍控制了，還是財政部淪落為側翼網軍？

羅廷瑋提到，蔡英文2024年總統卸任後，我們中華民國的債務將會邁向8兆，平均每人負債34萬，「小羅一家五口相當於欠債174萬。174萬！」執政黨政府哪有什麼控管債務跟償還債務的能力，如果有的話請問一下政府的還款計畫是什麼？打算分幾年還？每月利息多少？

「我們根本不知道！」羅廷瑋直言，套一句蔡英文總統曾跟李遠哲說過的話「2024年後不是我的事。」

羅廷瑋指出，今年政府恐將舉債3000億元，卻浮編特別預算「花得更兇」，以致年年舉債。特別預算有幾個特權特別：第一、因緊急特殊狀況，只要幾頁公文就能索討上千億經費，不須明列細目。第二、因臨時情勢變化，政府享有絕對支配權變化，讓各相關部門難以追蹤監督。第三，特別預算完全仰賴舉債，但由於是一次取得，卻分別在不同年度動用支出，因此債務隱藏在政府例常預算之外，變得極不透明。