連續竊盜嫌犯沈男與其妻偷香油錢之畫面。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

鴛鴦大盜專挑未上鎖氣窗下手 搭火車逃外縣市前遭逮

一名30歲沈姓男子因缺錢花用，自5月起陸續在基隆市暖暖、七堵區一帶行竊，並鎖定氣窗未上鎖的民宅，連偷2戶共得手3萬元；另於7月份與花姓妻子前往某宮廟利用沾黏的方式，偷走1百元香油錢。警方採證比對後，確定沈男身分，17中午鎖定其行蹤，趁夫妻2人準備搭火車外出工作時，將這對鴛鴦大盜逮捕到案，訊後將依涉犯竊盜罪嫌，移送法辦，並懷疑另涉有他案，將建請檢察官聲押沈男。

據警方調查，沈男於今年5月中旬發現有一名張姓屋主的氣窗未關，竟鑽過氣窗闖進屋內行竊，但疑似找不到財物，便偷走屋內鑰匙後離去，企圖事後再進屋行竊。於5月23日用同樣手法闖進賴姓屋主家中，拿走一只裝有3萬元現金的錢包，揚長而去。

基隆市警三分局偵查隊獲報後，立刻組成專案小組，依現場採集到的跡證勾稽比對後，確認兩起案件均是沈男所犯，隨即展開追查，但沈男四處藏匿，犯案後還利用大眾運輸混淆焦點，大幅增加查緝難度。

7月中基隆警方又接獲一起宮廟香油錢失竊案，調閱監視器比對後，確認犯嫌就是正在專案小組正在追查的沈男，一旁還有其42歲花姓妻子協助，但兩人最終僅得手100元香油錢。

警方確認沈男仍與妻子藏匿在基隆後，持續調閱監視器並鎖定其行蹤，今日見夫妻二人疑似準備逃離基隆，到外縣市工作，隨即在八堵火車站將人逮捕到案。

據了解，沈男到案後承認有進入張、賴姓屋主家中行竊，並已花完得手的賴姓屋主3萬元現金，但否認有拿走張姓屋主放置屋內的鑰匙；花女則表示兩件入室行竊均是丈夫一人所為，自己並未隨同犯案。

另夫妻二人涉犯竊取香油錢100元部分，則宣稱雖然有將錢黏出，但事後已經投回，否認有將現金取走。

警詢後，將依涉犯竊盜罪嫌將夫妻二人移送基隆地檢署法辦，且懷疑沈男恐另設有他案，將向檢察官建請聲押。