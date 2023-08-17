馬來西亞本週（17日）一架民用小型噴射客機失事墜毀於首都吉隆坡附近城鎮的高速公路，失事地點在雪蘭莪州首府莎阿南（Shah Alam）附近的城鎮艾美娜（Elmina）原先因媒體誤傳而出現在死者名單上的賈馬魯丁（Ikwan Hafiz Jamaluddin）稍早澄清了自己不在飛機上。

據馬來西亞媒體《馬來郵報》（Malay Mail）17日報導，36 歲的賈馬魯丁發表了簡短的聲明表示，主流媒體報導稱他是本次失事墜毀的比奇390型（Beechcraft 390）呼號N28JV上的遇難者之一，但這個報導不真實而且虛假。

他透過聲明表示：「我對少數不負責任的媒體從業人員未經核實就肆意發佈新聞的行為表示遺憾，他們的行為引起了猜測，讓我的家人感到痛心。」

「為此，我要求廣大公眾停止散布這一假消息。同時，我謹代表我的家人向相關受害者家屬表示慰問。」

馬來西亞交通部長陸兆福（Anthony Loke）稍早召開記者會說明這場空難時公布的機上乘客名單，的確沒有賈馬魯丁（Ikwan Hafiz Jamaluddin），但有一名死者姓名為Kharil Azwan Jamaludin。

馬國華文媒體《中國報》引述雪蘭莪州警長拿督胡笙（Husein Omar Khan）說法指，機上6名乘客、1名機師、1名機組員死亡，地面1名摩托車騎士、1名轎車駕駛也不幸罹難。10人均為男性。馬來西亞民航局稍早稱，這架小飛機從空中突然高速墜地發生陣陣巨響，周邊是住宅區，嚇壞民眾與用路人，消防救護人員隨即趕抵現場處置。