北檢14日指控新竹市長高虹長在立委任期內涉嫌詐領助理費，以貪污等罪名起訴，在政壇拋下震撼彈。高虹安17日接受《少康戰情室》專訪解釋案情，她認為檢察官只把對她不利的證據拿出來講，包括助理有工作事實，卻被認定是「詐領」就與法院判例有差異；起訴書中說「公務費用絲毫未出」，她也直呼很誇張。她拿出帳本一一解釋大部分都是公用支出，私用代墊的部分也有區分清楚，從來沒有說不付錢。

高虹安17日在《少康戰情室》節目接受媒體人趙少康專訪，對於「詐領助理費」的爭議點，高虹安表示，立法院助理費報支的方式，還是以助理有沒有實質從事勞務或者加班的工作事實來認定，「不能因為他有捐出來，或者有做其他的用途，就否定有真正工作的事實」，這樣的狀況卻被認為是「詐領」，是非常獨特的檢察官的見解，跟過去法案在詐領助理費的判例上有很大的差異。

高虹安相信助理在檢察官的訊問之下，一定會說自己都很認真上班、加班，絕非人頭助理，那所謂的「助理認罪」，這個「罪」到底是什麼狀況，要等到可以閱卷的時候再去了解。對於助理自願捐出助理費一事，高虹安也舉出嘉義市議員戴寧的判例，戴寧有一位助理是將信用卡交給戴寧使用，最後該助理被判無罪的原因就是因為有實質從事勞務工作。

高虹安表示之後到法院會好好的把「先前跟檢察官論述，但在起訴書中卻被忽略的東西」，再跟法官陳述說明。趙少康直接問「你認為檢察官只把對你不利的事實拿出來講？」高虹安也秒回答「對」，並指出檢察官稱「公務支出絲毫未出」，她就認為非常誇張，偵訊時和答辯狀中她都有提出，助理手機費、裝潢費用等，加起來支出達幾十萬，起訴書卻寫絲毫未出，「檢察官在這件事情上並沒有很公允地呈現事實」。

對於公款私用一事，高虹安指出偵訊時就說過，她跟助理講、寫簡訊說過，有幫她代墊私人的費用要記得登記請款，「我從來沒有說過我不付這個錢」。包括媒體公布的辦公室帳本中，「委員入帳103元」，就是因為助理請款時，她直接給500、1000元大鈔，找的零錢就歸入零用金、公積金，這也證實了她真的有還錢給助理。高虹安也指出，帳本中的「辦公室飲料、直播道具、104刊登」等記帳項目，「這個錢是助理自己保管、自己記帳，助理自己可以去決定支出，哪一個會貪污的人會用這麼費工的方式？」

對於帳本中的私人用品，高虹安也解釋幾種可能性，「可能是助理來請款，拿到錢之後沒有刪掉」或是「助理沒有來請款」，但不管是哪種狀況，她都沒有不法意圖；還有被討論的「洗頭6次」，高虹安解釋，很多女立委在質詢之前都會到立法院髮廊洗頭，那她不可能一年只洗6次，「為什麼要選擇性貪污？為什麼會只有6次要用公積金？」很明顯她有把公用和私用代墊的部分區分清楚，帳本中大部分都是公用支出。