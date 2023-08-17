8月15日，俄羅斯愛國者公園有一項特展，稱為「戰利品主題」，陳列著從烏克蘭虜獲的西方軍援武器，包括M113裝甲車，悍馬車、M777牽引砲。展覽會已開放民眾參觀。

俄羅斯新聞社發布了一段新聞畫面，就是這些戰利品的陳列，每個軍事裝備還附上來源國的國旗，並描述了這個戰利品被擄獲的地點和方式。

由於多數的烏克蘭武器仍是俄式系統，包括圓點U飛彈 (Tochka-U) 殘骸，烏克蘭T-72坦克、巡邏艇，以及烏克蘭自製的BTR-4裝甲車。

這項展示真正的主角是那些北約軍援品，例如美國提供的M113裝甲運兵車、英國提供的MXT-MV軍用越野車，上頭佈滿了彈孔，顯示這些車輛在被俘之前曾經激戰過，也暗示這些是真實的俘獲品。

The Russian Ministry of Defense unveiled a New Exhibit today at “Patriot Park” a Theme-Park opened in 2015 in celebration of the Russian/Soviet Military and their Victory during WW2, the Exhibit is of Western Military Equipment utilized by the Ukrainian Armed Forces that has… pic.twitter.com/bMN55TKMFy — OSINTdefender (@sentdefender) August 16, 2023

還有法國提供的AMX-10RC輪式戰車，芬蘭提供的XA-180裝甲運兵車，這兩輛沒有彈孔與傷痕，可能是被放棄的。

故障未爆的暴風影巡弋飛彈，其實這一枚應該是英國提供的。(圖/俄星網)

還有1枚暴風影巡弋飛彈，這是上個月因故障而被俄軍所找到的未爆彈。

俄新社的影片展示更多，包括各種迫擊砲、標槍飛彈、NLOW飛彈，還有一門美國製造的 M777輕型牽引榴彈砲。

烏克蘭也曾舉辦俄羅斯戰利品裝備展覽，包括T-72 坦克、T-80坦克，高射砲等等，都處於損壞狀態。烏克蘭軍方當時強調，完整的戰利品很多，比北約的軍事援助還多，都已經加入了烏克蘭軍事反擊的行列。