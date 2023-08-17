群創光電一位已婚許姓處長昨（16）日自爆長期外遇3女，「我對不起公司，利用職務之便，知道那些供應商都為了打探公司消息用身體換取資訊」，沒想到今日群創人資長在公司內部信件證實，許男因私人事務造成公司不當影響而道歉，主動請辭已獲公司同意。對此，許多科技圈人士質疑，若是一般人早就因為影響公司形象，直接被公司開除和提告，紛紛直呼「後台果然夠硬」。

今日流出群創內部公司信件，人資長表示，許男因其私人事務對公司造成不當影響深感抱歉，後續將處理私人事務，也會配合公司法務單位進行後續調查，因此向公司主動表達去職並已獲同意。許男提到，網路上對其個人家庭及父母背景出現不實的影射與連結，造成相關企業與關係人不必要的傷害，也請公司代為表達歉意。

對此，許多PTT科技板網友紛紛回應，「果然背後夠硬，一般人早就被說影響公司形象、直接開除和提告了吧」、「人資長出來洗地，案情不單純啊」、「其實可以不用辭，畢竟公司你家開的愛怎搞怎搞，全部女員工搞一輪都沒關係啦」、「後台超硬，居然連總經理都沒回應」、「笑死！後台果然夠硬，怎麼沒被提告？」、「因為私領域鬧成這樣，當到處長結果這副德性，公司還讚賞其負責任主動請辭…吐槽點實在太多了，但這公司近期想聘到新人，難了」。

許男昨日在個人臉書公開與自己有染的3名已婚、離婚女性，包括對方的姓名、任職公司、手機電話、感情狀況等，並透露與這些女子的交往狀況，「我對不起公司，利用職務之便，知道那些供應商都為了打探公司消息用身體換取資訊」，之後再度發文強調自己沒被盜帳號。