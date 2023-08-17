吳宗憲大女兒Sandy（吳姍儒）今年3月生下寶貝兒子「Mason小初一」，而她沒急著復出，已休養多時的她，透露看到網友說她「無法賣弄風騷也就不可能繼續當主持人」，讓她有感而發，寫下長文吐心聲。

吳姍儒透露有網友評論現在看到她「就只是看到一個媽媽」，並表示「無法賣弄風騷也就不可能繼續當主持人」，還補充說「沒有惡意，只是跟妳說一聲」，他坦言沒有生氣和走心，反而思考起「媽媽到底還能是什麼東西」。

她表示當主持人已經9年，有人喜愛也有人討厭，真正建議她會冷靜思考吸收，「反正，我的原則或許就是『有工作就做，做到沒工作為止，並且盡全力實踐生活即工作』」。

至於當媽媽她也還很菜，但跟主持人很像，「每一場主持都是未知數，跟孩子每一天的成長改變一樣，甚至跟我扦插的觀葉一樣，盡人事聽天命，沒有人知道結果100%會是如何」，只能靠勇氣和毅力克服。

對於網友說她「無法賣弄風騷」，她也拿自己沒賣弄風騷卻得3次金鐘獎反擊，還幽默說「會不會一賣弄風騷，我的獎盃直接被評委收回去啦」，樂觀表示如果現在看到她覺得只看到一個媽媽，那也不錯，「或許有一天我也能以母親的角色去得到一個什麼獎。」