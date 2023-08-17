台北市北投區1名陳姓男子去年9月12日晚間23時許，對1名落單的女子強抱襲胸後還將她推倒，導致女子右臉嘴角破皮、右手腕擦傷、右膝腫脹等傷害，事後被警方函送，法院依犯強制猥褻罪，判刑1年。犯傷害罪，判4月，可易科罰金。可上訴。

判決書指出，陳男2022年9月12日晚間23時許，在北市北投區某公車站牌旁人行道，見女子站立於其前方，竟基於強制猥褻之犯意，在超越女子後，突然轉身以單手強行環抱女子之身體，使女子臉部埋入其肩膀、胸口處而無法抵抗，另一手則伸進女子上衣內，搓揉左側胸部達30秒至1分鐘，而以此違反女子意願之強暴方式為猥褻行為。

陳男於猥褻行為得逞而欲離開現場時，竟以雙手推擊將女子推倒在地，造成其右側臉部、頭部、肢體等部位撞擊該處人行道之地面，因而受有右臉嘴角破皮、右手腕擦傷、右膝腫脹等傷害。

陳男到案後坦承有襲胸1、2秒，女子就大叫，因此受到驚嚇而馬上跑走，並無搓、揉、捏及強抱，更無推倒對方，她的傷勢可能是自己因為驚嚇往後跌倒造成的，但法官不採信。

法官認為，被告所為犯強制猥褻罪、傷害罪。先以強暴之方法，對女子為強制猥褻行為，再於欲離開現場時，以雙手推擊致女子受傷，是被告所犯上開強制猥褻、傷害之2罪間，犯意各自有別，且時間尚有所區隔，應予分論併罰。

法官審酌，被告為逞一時之性慾，竟對於路上偶遇、毫無仇怨與關係之行人為強制猥褻行為，更於行為得逞後，為離開現場，而以雙手推擊，其犯罪之動機、目的實值嚴重非難：其強制猥褻與傷害行為，已對社會治安造成相當程度危害，對被害人身體、精神均造成相當之影響，其犯罪所生損害實屬重大；犯後否認犯行，且尚未與女子達成和解；依犯強制猥褻罪，判刑1年。犯傷害罪，判4月，可易科罰金。可上訴。