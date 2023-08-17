北檢14日指控新竹市長高虹安在立委任期內涉嫌詐領助理費，以貪污等罪名起訴，在政壇拋下震撼彈。高虹安17日接受《少康戰情室》專訪解釋案情，對於引發爭議的「公積金制度」，高虹安指出是曾任綠委李俊俋辦公室主任的「小兔」黃惠玟的建議，當時她也請黃惠玟再三確認沒有違法，並強調不要強迫助理捐錢。

高虹安17日在《少康戰情室》節目接受媒體人趙少康專訪，對於「公積金」制度，高虹安表示，她剛到立法院時是抽到綠委李俊俋的辦公室，曾擔任李俊俋辦公室主任的「小兔」黃惠玟就說有這個制度，連之前的表格都有拿出來給她看。

高虹安指出，剛當上立委時她也不知道立法院這些費用要怎麼報支，黃惠玟就說「立法院大部分都這樣」，當時高虹安還跟黃惠玟說要確認這個制度有沒有違法，也懷疑過會有強迫助理樂捐的問題，據她所知，黃惠玟也去問過立法院人事處和監察院的友人。

高虹安表示，她問過黃惠玟3次，黃都說沒有問題、立法院大部分都這樣做，高也就照黃惠玟的建議使用公積金制度，並請黃惠玟去問助理願不願意捐公積金，若助理不願意也不要強迫捐錢，所以才有李姓助理說已經有付過其他費用，不捐公積金的狀況。她強調，這也證明了助理可以憑自由意志，自己決定要不要捐錢，不想捐就可以不捐。

高虹安認為，黃惠玟是好意建議公積金制度，像是在購買咖啡機、冰箱等家電改善辦公空間時，就可以使用公積金支出；她也跟黃惠玟強調絕對不能違法，也不要強迫助理捐錢。