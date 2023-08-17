馬來西亞小飛機今天墜機爆炸，10人罹難，不幸遭殘骸擊中的路上駕駛燒成焦屍，這架飛機失事前已向右偏離既定航道，卻未發出求救訊號，尋找黑盒子成釐清失事原因關鍵。

編號N28JV的Beechcraft Premier輕型噴氣式飛機今天下午2時8分從吉打州的蘭卡威機場起飛，並預定2時49分降落梳邦機場，卻不幸發生墜機意外，機上包括1名機師1名機組員與6名乘客全數罹難，遭飛機墜落殘骸波及1名機車騎士與汽車駕駛，造成2人喪生。

交通部長陸兆福今天在記者會中證實機上乘客行政議員佐哈里哈倫（Johari Harun）不幸罹難。他在記者會開始前，要求現場人員為所有罹難者默哀一分鐘。

根據大馬媒體報導，小型飛機墜機意外並非首次發生，但這是馬來西亞近10年來第一起小型飛機墜機意外導致民眾死亡案件。2022年8月1日也曾發生小飛機墜機事件，機上2名男子都是飛行教官，1死1傷，當時機身嚴重損壞，機翼斷開。

2015年11月20日，新加坡籍實習機師在嘗試降落訓練用途小型飛機時，不慎撞樹墜落當地民宅附近，機師受傷，幸未釀人命傷亡。

不過，今天這起墜機事件不僅機上包括行政議員在內的8名人員罹難，飛機墜機後爆炸起火殘骸四散路面，飛機墜落時擊中行經事故現場的機車騎士與汽車駕駛，兩人當場死亡，瞬間燒成焦屍。

也有駕駛在飛機墜機時幸運地逃過一劫，大馬社群媒體流傳多段事發現場影片，從影片中發現空中一團火球從天而降，瞬間化為火海，影片中駕駛則驚險地從火焰中駛出，僥倖逃生。

陸兆福在記者會說：「這起墜機事故無人生還。」

雖然這架飛機失事前已向右偏離航道，卻自始自終未發出求救訊號，馬來西亞民航管理局將會調查這起事故原因，空難調查小組也找尋黑盒子釐清真相。

根據馬來西亞民航管理局聲明，證實飛機下午2時47分和塔台聯繫，2時48分獲准降落，塔台於2時51分時看到墜機地點冒出濃煙，因此，失事飛機在梳邦機場獲准降落後不久，發生墜機事故，事前完全沒有收到求救信號。

熟悉航空事務人員說，有關當局已調查空難事件故事原因，任何臆測只會造成沒有必要的困擾。

今天這起不幸空難事故發生後，國家元首蘇丹阿布杜拉（Al-Sultan Abdullah）也抵達墜機事故地點，慰問罹難者家屬時落淚。包括首相安華（Anwar Ibrahim）等政治人物均發文致哀。