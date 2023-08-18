財政部指出，拜登內閣瞄準製造、基礎建設和氣候變遷的《通膨削減法案》，立法一年以來吸引超過250件計畫，相當於逾5,000億美元投資，其中將近150件計畫案或2,000億美元，投入潔淨能源、電動車和電池領域。

財政部資深官員表示，《通膨削減法案》亦促進大量民間投資，反駁大型公共計畫生效會讓民間投資受害的說法。

財政部表示，透過《通膨削減法案》，美國實現財長葉倫所謂的「現代供應面經濟學」（modern supply-side economics），意即刺激經濟成長，同時對抗氣候變遷和不平等。

財政部的報告顯示，雖然要數年後才能得知有效投資案的確切數據，但現有的公共數據顯示，企業計劃利用此機會，投資相對弱勢的社區。將近9成已宣布的潔淨能源投資，位在薪資水準低於平均的地區。

另據倡議團體Climate Power估算，《通膨削減法案》生效一年間，催生約2,780億美元的潔淨能源新投資計畫，創造超過17萬份就業。

《通膨削減法案》提供最高7,500美元的購買電動車補助，亦有效促進更多車主擁抱電動車。根據國際能源總署（IEA）估計，今年美國電動車銷售將首度跨越100萬輛大關，上看160萬輛。此外，調查顯示，美國逾半數車主下一輛車考慮購買電動車。

美國為全球第二大溫室氣體排放國，外界普遍預期《通膨削減法案》可望削減美國的排碳量。根據刊登在《科學》期刊的研究顯示，該法案有助美國在2035年前將排碳量較2005年的水準降低48％。

此外，財政部亦指出，拜登旨在促進美國半導體製造的《晶片法案》，是吸引企業在美國設立半導體廠的重要推手。