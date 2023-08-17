林子閎透露自己有敏感體質。（時創影業提供）

林子閎主演的時創影業製作的W劇場二部曲《沒有你依然燦爛》即將於9月3日首播，適逢農曆七月，他日昨受訪時透露自己體質「敏感」，小時候甚至「看得到」，「一直有人會來找我玩，甚至還看到過世的家人，因為造成造成生活上的困擾，就被長輩帶去廟裡封住了」，現在如果去了氣場不太好的地方，他一走進去就知道，「會頭暈，覺得氣很濁，如果有人氣場不好，我跟他講話也會頭暈！」

他說後來拍戲還是多少會遇到，因為拍戲很多場合較特別，滿常一進去就知道就知道這地方比較「複雜」。以前高中時外宿，住在比較陰的地方，也每天被壓， 「有室友同住，但室友是看得到的、習慣了，有時隔天早上起來聊天，他還會說看到我被壓」。

林子閎並分享近期曾遇到離奇的事，「有次去工作的地方比較陰，覺得頭暈、很昏，回到家後開始很不舒服，像生一場大病，不是感冒，是全身無力，聽不太到，整個人還變得非常感性。事後想起來滿好笑，因為我不是會吃甜食的人，那時候突然會想吃蛋糕、泡芙，一看到甜食覺得好感動喔，就好像女生吃甜食一樣的反應，然後整個人很暈。問了高人老師，才說我們去了KTV後，我被一個生病的女鬼跟上」。

他說，那時好像突然談了3、4天的戀愛一樣，整個人變得很奇怪，經紀人還說他眼圈變成咖啡色，「老師幫忙處理、溝通完後就好很多，隔天就看得見、聽得見了，本來是都聽不到聲音，原本要去錄音還被錄音師退貨！」他苦笑形容：「好像談了短暫戀愛！」