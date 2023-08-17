在少子化浪潮的衝擊下，南韓大學已面臨了消失危機。南韓教育部16日宣布了「留學韓國30萬計畫」（Study Korea 300K Project），不但要透過吸引外國學生來解決因出生率下降與學齡人口減少而導致的地方大學消失危機，也希望引導他們在南韓定居，因應勞動力不足等問題。

據南韓《中央日報》與《朝鮮日報》等媒體報導，南韓教育部16日公布的留學生教育競爭力提升方案，力爭把留學生人數從2022年的約16.7萬人，到2027年幾乎倍增至30萬人。在南韓留學生人數躋身世界前10之際，也能為高科技產業搶占外籍人才的先機，進一步提升南韓的全球競爭力。

《朝鮮日報》報導指出，透過到南韓留學而熟悉南韓的外國人很容易在南韓定居，還能提供南韓企業所需的勞動力。南韓當局為此推出了就業定居「一條龍」的支援政策，同時也將實施「快速通道」計劃，讓關鍵科技領域的碩士或博士畢業生，獲得南韓永久居留權所需的時間，從6年縮短至3年。

為了讓地方大學成為留學生在南韓定居的大門，南韓政府計畫向進入地方大學的留學生發放「地區特化型簽證」，如果他們畢業後在地區企業工作，就允許長期居住。

不過南韓《東亞日報》報導中指出，去年中斷學業成為非法滯留者的留學生已超過36000名，批評當局只熱衷於吸引留學生，卻無法妥善管理，而且外國留學生在南韓大學畢業後，以回本國居多。

首爾地區的大學人士更直言，他們的目標是吸引人才，而不是讓留學生在當地尋找工作和定居。