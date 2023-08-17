群創光電一名許姓處長自爆長期亂搞男女關係，對象包括公司供應商和客戶，甚至列出3名女業務的個資和性癖好，甚至拍攝的不雅片多到1小時都刪不完，現在其中一人被爆料，老公其實是另一間科技大廠的副總，再度掀起熱議。

作家凱薩琳・孔在臉書粉專指出，與許姓處長有不正常關係的其中1名人妻，專長就是「睡處長」，接著寫了一首詩歌，「螃蟹一呀，爪八個，兩頭綠綠，這麼大個，眼一擠呀，脖一縮，爬呀爬呀過XX（許姓處長）」。

凱薩琳・孔坦言，他很討厭渣男，但也極度厭惡渣女，看過影片的感想是，「那3個女生一點都不無辜，每個都很enjoy」，接著特別點名「寶貝3號」，聽說把自己整成塑膠人，私生活也非常驚人，而且現任老公也是處長，並猜測人在國外出差的老公，應該很想立刻衝回來休妻。

作家凱薩琳・爆料3個女業務都不無辜。（圖／翻攝自我是孔劉的太太，凱薩琳・孔臉書）

消息一出，引起廣大討論，網友紛紛搖頭：「老公頭頂綠綠的…」、「會做這些破事，怎麼會把無辜這2字套在她們身上呢？」、「4個渣男女喜歡做不要臉的事，現在臉都丟光了。如他們所願」、「哇，好多秘辛哦」。

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