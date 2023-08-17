《美麗島電子報》16日公布大選民調，國民黨侯友宜與民眾黨柯文哲驚現黃金交叉，侯以21.9％支持度些微領先柯的21.7％，這是侯5月獲徵召參選以來首度於在野勢力領先。侯17日又在《美麗島電子報》的追蹤民調對柯拉開差距，引發熱議。前駐紐西蘭代表介文汲指出，他對侯友宜的民調爬升非常有信心，柯文哲的民調往下掉，就是藍營人大批回歸的效果。而且時間還很長，侯友宜民調大概10月會跟賴清德發生黃金交叉。

《美麗島電子報》17日再公布最新2024總統大選追蹤民調，從結果中可以看到，民進黨總統參選人賴清德支持度為37.6％，國民黨總統參選人侯友宜則為22.3％，民眾黨總統參選人柯文哲20.5％，侯友宜在重登第2名之後持續拉開與柯文哲的差距，從0.2個百分點增加到1.8個百分點。

「讓一個騙子打著中華民國的招牌，行台獨之實，這是無法接受的！」介文汲17日在《盧秀芳辣晚報》節目強調，黃金交叉大概兩個月，現在8月，大概10月的時候，侯友宜跟賴清德的民調就差不多要黃金交叉！「因為時間還很長！」

介文汲直言，為什麼這麼有信心？就是因為看到藍營的人，大批大批回到藍色的旗幟下。現在柯文哲的民調往下掉，也是藍營歸隊的效果。