根據《美麗島電子報》16日公布的總統大選民調，在「三腳督」情況下，民進黨賴清德35.7％，國民黨侯友宜21.9%，超越民眾黨柯文哲的21.7%，首度擺脫老三，藍軍振奮。前立委蔡正元不禁坦言，若是落選，老二、老三有啥差別。

《POP搶先爆》主持人17日在節目中表示，《美麗島電子報》民調顯示，賴清德35％、侯友宜21.9%、柯文哲21.7%，柯文哲少侯友宜0.2個百分點。藍軍士氣大振，覺著再也不是老三了，現在是第二名。

蔡正元坦言，落選老二、落選老三，有啥差別。看病要針對病徵，目前的局勢是賴清德當選，其他恐怕都會落選。不用高興，兩個在野黨、三個在野黨沒有差別，不合作都不會當選。

蔡正元分析認為，藍軍高興說，侯友宜贏過柯文哲，馬上會追過賴清德，這是不可能的事。如今所有民調告訴我們一件事，沒有人會當選，只有賴清德會當選。

根據《美麗島電子報》17日再公布的最新總統大選追蹤民調，民進黨賴清德為37.6％，國民黨侯友宜則為22.3％，民眾黨柯文哲20.5％，