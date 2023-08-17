昨日在北京開幕的2023世界機器人大會上透露，中國2022年工業機器人裝機量占全球比重超過50%，穩居全球第一大市場。製造業機器人密度達到每萬名工人392台，已超越美國，大約在全球排名第5，次於韩国、新加坡、日本與德国。

據《快科技》報導，本屆世界機器人大會由北京市人民政府、工業和資訊化部、中國科學技術協會共同主辦，以「開放創新，聚享未來」為主題。大會透露，去年中國工業機器人裝機量占全球比重超過50%，穩居全球第一大市場，服務和特種機器人也在物流、醫療、建築等領域實現規模化應用。

報導說，中國機器人產業實現蓬勃發展，產業規模持續壯大，2022年機器人產業營業收入超過1700億元人民幣（約合台幣7131億元），工業、服務、特種機器人產量快速增長。與此同時，機器人領域專精特新「小巨人」企業達273家，10家機器人企業成長為製造業單項冠軍。

據艾媒諮詢數據顯示，中國工業機器人市場規模增長速度迅猛，近幾年每年增速都高達20%以上。由於老齡化趨勢加劇，製造業勞動力減少以及用工成本增長的問題愈發顯著。

數據顯示，2021年中國製造業就業人數為1.47億，比2012年減少2200萬人，同一時期，服務業的就業人數增長32%，達到3.65億人，因此機器換人就成了許多企業的選擇。專家表示，目前中國不能再依賴持續擴大的勞動力來推動經濟增長，自動化是提高現有工人生產力的最可靠方式。