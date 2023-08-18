沃爾瑪上季營收年增5.7％，至1,616.3億美元，高於分析師預估的1,602億美元。淨利由51億美元勁升至78.9億美元，或每股盈餘2.92美元。調整後每股盈餘達1.84美元，亦優於市場預期的1.71美元。

沃爾瑪基於上半年銷售強勁，上修全年度財測，預期調整後每股盈餘約在6.36至6.46美元之間，相較於先前預估的6.1至6.2美元。最新財測優於分析師平均預期的6.3美元。

業績亮眼反映沃爾瑪主打實惠的訂價模式，在經濟面臨挑戰的時刻，持續吸引有預算考量的消費者，以及消費者將開支放在食品等必需品，和尋找優惠折扣。此外，有別於去年同期沃爾瑪為了出清庫存猛力促銷，上季獲利大幅攀升。衡量至少開店12個月的美國同店銷售，上季攀升6.3％，雖略低於一年前同期，但輕鬆超越分析師預估的增加4.1％。

沃爾瑪執行長麥克米倫（Doug McMillon）透過聲明稿表示，上季食品業務表現強勁，雜貨業績亦較預期亮眼。投行Oppenheimer分析師帕里克（Rupesh Parikh）在報告中指出，「沃爾瑪依然是我們的投資首選，相信這份業績報告能維持近期股價的漲勢。」

展望本季，沃爾瑪預期每股盈餘約介於1.45至1.5美元，與市場預期的1.49美元相符。

近日公布業績的零售業者表現好壞參半，主打低價的零售商TJX上季同店銷售勁升6％，並上修年度財測。

然而居家修繕龍頭家得寶（Home Depot）和Target上季營收皆下滑，不過獲利優於分析師預測。Target宣布下修全年財測。