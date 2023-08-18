《美麗島電子報》公布的2024總統大選最新民調，原本民調處於「老三」的國民黨參選人侯友宜，支持度已超越民眾黨參選人柯文哲。媒體人吳子嘉表示，台北市議員苗博雅的一篇文章，清清楚楚勾勒柯文哲現在的處境，他大膽推估的結論是「柯文哲不會選總統」。另外他也點出，柯文哲的國民黨支持者跑掉了，單靠民眾黨支持者的力量支持柯選到底，有可能嗎？

吳子嘉17日在《鄉民大學問》節目中表示，他跟柯文哲是好朋友，長期合作有7、8年，最近他看到評論柯文哲的文章最好的，就是台北市議員苗博雅的一篇文章，她把內部的鬥爭、權力的矛盾，勾勒得清清楚楚，就可以解讀柯文哲現在的處境，因此他大膽推估的結論是「柯文哲不會選總統」。

吳子嘉接著指出，柯文哲的支持度裡還有16%是國民黨的支持者，但當柯文哲宣布要用民眾黨選到底後，從那一天開始，國民黨支持者跑掉了，所以侯友宜現在的國民黨支持度已經有76％，這兩個禮拜多了快10個百分點，國民黨支持者離開柯文哲了，單靠民眾黨支持者的力量支持柯文哲選到底，有可能嗎？

媒體人黃暐瀚卻認為，要看柯文哲的核心價值是什麼，是要參選到底，然後讓民眾黨的立院席次保證有8席，還是可能去當他人的副手，這是柯要去做選擇的。不過，他認為，柯文哲選到底的機會，還是會高一點，雖然可能選不贏總統，但會繼續熬到最後一刻。