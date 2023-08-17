美國聯準會（Fed）7月會議紀錄顯示，仍有可能需要進一步收緊貨幣政策以降低通膨。投資人持續消化Fed的鷹派論調，拖累17日美股開盤欲振乏力，3大指數持續在平盤上下震盪。台積電ADR與聯電ADR同步走揚。

截至台北時間17日晚間11點20分，道瓊工業指數上漲2.97點（或0.01%），暫報34768.71點；那斯達克指數下跌57.32點（或0.43%），暫報13417.30點；標普500指數下跌1.73點（或0.04%），暫報4402.60點；費城半導體指數下跌22.54點（或0.65%），暫報3457.54點。

5大科技巨頭漲跌互見，蘋果跌逾1%、微軟小跌0.47%、亞馬遜小跌0.10%、臉書母公司Meta跌0.56%，而谷歌母公司Alphabet漲近2%。AI晶片大廠輝達小跌0.29%，超微跌幅逾2%。台積電ADR上漲0.50%，而聯電ADR上漲0.52%。

CFRA Research首席投資略師Sam Stovall坦言，整個市場與各個板塊都在失去動力。

德銀策略師Jim Reid表示，目前期貨價格顯示，Fed在11月會議時進一步升息的可能性為45%。投資人顯然正在適應利率可能在一段時間內都會保持在較高水平的這個事實。