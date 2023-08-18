今（17日）網上流傳李玟（CoCo）生前控訴《中國好聲音》節目的音檔，9分鐘她聲淚俱下，情緒激動講述如何被節目組欺負侮辱，讓大批網友看了都炸鍋，紛紛湧進節目微博留言，而官方稍早已悄悄更改留言權限，並發聲明表示錄音遭惡意剪輯。

《中國好聲音》官方微博發出聲明，「近日，部分自媒體帳號在網路平台散布經惡意剪輯的錄音，〝李玟生前控訴《2022 中國好聲音》〞，是對逝者的不尊重，也嚴重損害節目形象，我方表示強烈譴責」。

《中國好聲音》官方發出聲明。（圖／取自《中國好聲音》官方微博）

並提到「作為《2022 中國好聲音》的導師，李玟女士全身心投入工作，期間曾有的誤會經溝通當時即已消除。出於對逝者的尊重，我們不再對此事過多解釋，永遠銘記她對節目的真情付出，願逝者安息」。

近日，網路傳出一段9分鐘音檔，是李玟控訴因為賽制和節目組起了爭執，沒想到遭到報復，決賽時因腳傷站不穩，需要隊員澤鵬站在旁邊攙扶，結果開錄後工作人員竟然把澤鵬cue走，獨留她在舞台上硬撐，最後跌倒。她哭訴「有人想到我的感受嗎？28年做一個歌手，站在台上被人污辱，這個叫污辱、被欺負，有人在乎這個感受嗎？怎麼可以讓我這樣子吃虧，我的媽呀」。