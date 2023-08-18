22歲新人王ADEN將發行個人首張創作專輯《Be A Lover》。近期正忙新歌快閃活動的他，跑遍全台13個鄉鎮市宣傳新歌，分享過程中最難忘的回憶，是原本在高雄完成跑點後，臨時決定要加碼跑去台東與當地歌迷相見歡。

他起初想趁著環島順便看看台東的粉絲及好山好水，結果到了台東後馬上開了社群限時動態要在台東鐵花村做快閃活動，沒想到這個活動提前一小時宣佈，現場竟然來了快50個粉絲，「我覺得歌迷的行動力比我還強，太驚人，覺得超不真實。」

他這次以「愛」為出發點當成首張專輯創作的主題，王ADEN透露自己的靈感「繆思」其實正是自己的家人，「因為爸媽及姐姐的愛，帶給我很多待人處事還有面對困難的正向能量，想把這份原生家庭藴育給我的愛，包進這十首歌裡分享給全世界。」

他更進一步解釋《Be A Lover》指的並不僅侷限於愛情，包括親情、友情的「愛」都透過這張專輯創作傳達，他表示：「懂得愛人，努力成為一個更完整的『愛人』，這才是自己創作這張專輯的初衷。」