數位線上展聚焦於使用iPad和Apple Pencil進行筆記的高效筆記法、創意應用，開展現場邀請來自不同領域的三位達人創作者分享經驗和技巧。第一位達人創作，來自新北市瑞芳國中美術老師林英斌，身兼Apple iPad種子教師及新北市特殊優良教師，他分享了在教育領域中運用數位筆記的精彩案例，第二位是著名YouTuber經營「BPW 學習日誌」頻道，目前就讀於台灣大學的BPW，分享從紙本筆記，轉成用iPad與Apple Pencil來寫筆記，學習成效翻倍，網路上分享自己的筆記心得廣後好評，並考上台大的成功經驗，第三位達人創作者Kitty分享在生活旅遊中如何創作生活手帳。

展覽現場更運用線上虛擬展技術展示40件優秀數位筆記作品，並透過影片教學分享，讓大眾能夠不受現實場域與時間限制即時學習精湛的各式筆記技巧，並藉由數位筆記展可重複登入觀展特性進而掌握筆記創作的竅門。

這次展覽共收到超過100件創意作品的徵稿，經過多輪評選，最終有40件作品入選展出。不論是學習筆記、隨筆紀錄、日程規劃還是生活手帳，每一件作品背後都蘊含著獨特的故事，將在展覽中完整呈現；展覽以四大主題-學習筆記、隨筆紀錄、日程規劃、生活手帳為特色，40組入選作品可獲得好禮，並將於8月23日於Straight A/STUDIO A FB直播抽一位獲得萬元禮券，同時邀請大家進入線上展為喜歡的作品按讚，至9月30日累計按讚數最高的人氣作品將同時獲得Straight A /STUDIO A萬元禮券乙份。

此外，本次展覽Straight A特別與黑洞創造Virsody共同使用最新技術打造線上3D虛擬展，並與筆記軟體品牌GoodNotes、配件品牌Penoval共同推廣數位筆記的創作與應用，希望透過本次展覽，與大眾分享使用iPad創作數位筆記的獨特魅力。

Straight A表示，展覽目標將引領大眾學習使用 iPad 結合 Apple Pencil 創作出精采筆記展的創意與才華，無論是學生、教師，還是專業工作者，都能在iPad 的輔助下展現無限可能。展覽將持續至2023年12月31日，可透過線上方式參與。 為推廣iPad和Apple Pencil創作，展覽主辦方將於2023年9月起，邀請筆記達人走進大學校園，舉辦北中南巡迴講座。參與者將學習iPad高效筆記法，並獲得價值1,690元超實用講座參加禮。