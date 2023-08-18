華麗褪變！林口AI花園城市公園學富「原昕.吾為」寬靜的住

原昕美學建築，卓越眼界購地規劃，深耕林口穩健茁壯，領先AI行情帶量上漲趨勢，「原昕.吾為」置產速度超越產業發展進度！

各先驅產業競逐將AI工具發揮最大效用，關鍵就在於串聯各產業跨域共享及融合，林口「新北國際AI+智慧園區」預計2023年年底完工，旗艦大廠ASML衝刺2奈米研發！大勢建廠連帶歐洲供應鏈引進，預計將吸引更多相關產業鏈進駐，倍增帶動林口產業成長力，「原昕.吾為」雙商圈連線絕佳環境，緊密連結AI技術以及產業know-how環境，穩踞職住供需絕佳領域，「原昕.吾為」享寬裕31.9%低公設，公園校園必看美宅！

「新北國際AI+智慧園區」高綠覆，「原昕.吾為」漫步輕抵。（圖片來源：新北市政府城鄉發展局）

「原昕.吾為」迎向國際產學能量！元智大學分校刷新林口學富印象

林口擁有康橋、馬禮遜等國際知名學校，優選「原昕.吾為」擇鄰處，靜巷取近頭湖雙語國小，元智大學結合亞東醫院的醫學研究所也完成招生，將於林口寶林路設立「元智大學新北分部醫護學院」，元智在資通領域尤其AI人工智慧享高評價成果！林口磁吸新興產業、學術共好前景無限，產學研匯集北桃雙城人才，「原昕.吾為」置產前線優雅而生，享寬裕31.9%低公設，卡位高度發展契機的好環境，從入主「原昕.吾為」開始！

公園校園一巷轉靜【原昕.吾為】。（3D外觀參考示意圖/業者提供）

朗闊舒適尺度【原昕.吾為】4戶雙梯3-4房純質的住

【原昕.吾為】單層4戶雙梯格局，戶戶邊間雙面採光，享寬優雅正3房，寬靜中庭剛好的大雅感受，鄰4房大宅齊質為鄰，【原昕.吾為】嚴選國際名品建材，5年貼心防水保固，台灣精品白馬牌60x60cm拋光石英磚、維夫拉克WAFERLOCK智慧3合1電子鎖、Clean Up日本第一廚具、林內瓦斯爐、抽油煙機、下嵌式烘碗機。日本INAX衛浴、當層排氣系統等，【原昕.吾為】敬邀品味入席。

【原昕.吾為】𝟯𝟏.𝟵% 低公設比3-4房

接待中心：林口文化三路・仁愛路二段口

預約專線：02-2608-9000