政府積極興建重大建設，連帶房價水漲船高，隨之而來的是買房外溢現象。以台中為例，原是首購族最愛的「北屯機捷特區」，房價至今已邁入5字頭大關，反觀台74環線周邊區域，還有3字頭房價的僅剩太平區、潭子區及大里區外圍，其中又以同時滿足交通便利、生活機能及學區的太平區最為熱議。

【交通利多！台74、捷運2線推升區域價值】

台中市最重要的交通命脈「台中74號快速道路」，自2013年落成之後，除了串接起蛋黃區與蛋白區的交通動線，更因迅速連結國道1號、3號與4號之交通利多，大幅縮短台中對外的通聯時間，使匝道週邊區域快速發展，沿線房市受益，磁吸各大知名建商紛紛興建建案，房價也迅速補漲。

「台中74號快速道路」串接起蛋黃區與蛋白區，更可迅速連結國道1號、3號與4號，大幅縮短台中對外的通聯時間。(泓瑞綠雅圖提供)

因此，有自住需求考量的首購族，開始將目光聚焦於太平區。太平區位於台中市東南方，屬台中房價凹陷區，為目前稀有的3字頭房價。此區受惠於台74利多之外，台中捷運「屯區環狀線」及「藍線延伸太平」計畫，已於今年5月提送交通部審查，若完工通車將會形成十字軸線路網，站點範圍之一的太平區亦會大大受惠，區域價值將跳躍式成長。

【生機+學區通通有 太平區獲淨遷入冠軍】

除此之外，太平區的生活機能亦豐富完善，區內包含新光、樹孝、樹德、宜欣及中山等5大商圈，以及鄰近年底即將開幕的三井lalaport，生活娛樂採買無虞；學區則擁有台中市第一所公立雙語小學「新高國小」，吸引注重學習環境的家庭搶進；此外，附近還有綠意公園，包含祥順運動公園、新福公園、馬卡龍公園等等，生態環境豐富、生活愜意自在。

「新高國小」是台中市第一所公立雙語小學。(泓瑞綠雅圖提供)

根據台中市民政局2022年1至7月的人口統計發現，台中市人口淨遷入的里，太平區就佔了3個，淨遷人數為605人，顯示民眾對於此區的喜愛。太平區的生活機能完全不輸鄰近的東區及北屯區，2區域房價卻已穩坐4字頭甚至5字頭房價，然而太平區新建案目前還能以3字頭房價入手，性價比極高，CP值呼之欲出。

【太平區新案！「泓瑞綠雅圖」健康綠能2-3房】

由泓瑞建設投資興建的「泓瑞綠雅圖」即選址於太平區樹德路，基地1773.56坪，規劃26.34~35.97坪的2至3房，一層5戶、雙電梯，規劃地上15層、地下3層，共280戶住家及8戶店面，平面車位295個；房型主打靜音、淨氣及節能，建材採用VAF空氣淨流系統、三協氣密窗配6+6膠合玻璃等，提供住戶最乾淨與最安靜的環保空間，提升完善居住體驗。此外，建案臨路面被5至10排的綠樹圍繞，享有綠意自然城牆；地理位置鄰近中山生活圈、3.15公頃的馬卡龍公園及立德公園，步行2分鐘即可抵達新高國小。

「泓瑞綠雅圖」主臥規劃空間寬敞得更衣間。(泓瑞綠雅圖提供)

便捷的交通、完善的生活機能、區域發展潛力及3字頭親民房價，再再顯示非常適合資金有限的首購族，擁有屬於自己的房子不再是難事。