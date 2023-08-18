半導體技術已成為兵家必爭之地，日媒指出，印度和泰國努力爭取半導體大廠前往投資，趁陸美關係緊張、供應鏈重組之際，希望能改寫亞洲晶片製造的版圖。

報導指出，印度總理莫迪7月下旬在印度半導體展強調該國優勢，資料顯示，莫迪去年已批准7600億盧比（約3000億元新台幣）預算，支持國內半導體和面板製造。印度積極吸引半導體大廠在當地落腳，像是美光今年6月宣布在莫迪老家古茶拉底省設廠，預定2024年投產。

至於在泰國，負責外國投資政策的投資促進委員會（BOI）秘書長納利則主張，泰國是能避開陸美緊張影響的中立國。泰國政府為吸引業者設廠，更擴大租稅減免，例如供應鏈上游公司進入泰國，可獲免徵公司稅13年，之前是8年，盼藉此拉攏前端製程業者，泰國投資促進委員會也與台積電商討，希望這家全球最大晶圓代工廠能在泰國布局。

報導提到，除了印度和泰國，其他東南亞國家也想盡辦法擴大半導體產業，像是新加坡政府協助格芯取得土地，將在當地蓋40億美元晶圓廠、預定9月投產；馬來西亞則有英飛凌支出54.5億美元擴建現有設施，生產下一代半導材料碳化矽，英特爾也計劃在截至2031年的十年間投資300億馬幣（約新台幣2100億元）。