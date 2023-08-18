中國房地產商陷入危機，引發國際間關注，不過日圓持續走貶，才是震撼全球市場的未爆彈，原因是日圓跌跌不休，日本政府勢必出手阻貶，推升全球公債殖利率再次攀高，引發股市殺戮。

MarketWatch報導，BMO資本市場全球外匯策略師Stephen Gallo發布報告指出，日圓、日本公債價格走勢疲弱，恐需要日本央行（日銀、BOJ）及財務省「持續或大力」的干預。他說，若這些情況，促使市場預測日本央行可能採取更激進的貨幣政策，那麼「我們或許麻煩大了」。

日本當局出手阻貶日圓，可能導致全球公債殖利率再次飆升，並燒熄投資人對股票等高風險資產的熱情。其實，上（7）月底，日銀微調殖利率曲線控制政策（YCC），曾引發美國公債殖利率跳升，拖累美股下跌。

日銀微調YCC，就是進一步放寬日本10年期公債收益率上限，從原本的0.5%調升至1%，讓市場預期日銀將結束超寬鬆貨幣政策。

若真如此，市場人士擔憂，日本殖利率上升，將促動日本投資人拋售美國公債，把資金匯回國內，進而推升美國和全球債券殖利率。隨著日銀微調YCC，日圓也跟著升值，但漲勢相當短暫。

日圓17日跌勢止不住，最低來到1美元兌146.56日圓，早已貶破去年日本政府阻貶的145關鍵價位。

Bannockburn Global Forex市場策略長Marc Chandler指出，目前匯率及10年期公債殖利率都接近去年9月日銀出手干預的位置，讓市場轉趨謹慎。

日本財務大臣鈴木俊一（Shunichi Suzuki）15日表示，正在密切關注外匯市場動態，一旦出現劇烈震盪時，將採取「必要措施」。