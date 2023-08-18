1991年，一對德國登山客在阿爾卑斯山脈「奧茲塔爾山」發現「冰人奧茲」（Otzi the Iceman），一具被封存在冰河中，長達5300年的史前木乃伊，從此奧茲就成了史上獲得最多研究的遺體之一。近年來他的身世之謎陸續揭曉，連生前最後一餐也跟著曝光，每年更有成千上萬遊客專程飛到義大利的考古博物館，就為一睹他的面貌。

而過去科學家始終認為，奧茲應該像現代歐洲人一樣擁有白皙的皮膚，留了一頭濃密的長髮和鬍鬚，而重塑的雕像也依此打造。不過最新DNA研究指出，他的膚色黝黑，眼睛偏深色，而且很可能是個大光頭，一舉推翻過去的假設。

冰人奧茲死於5300年前，最近科學家透過DNA研究，重新揭曉他的真實樣貌。

根據CNN報導，科學家原本以為，奧茲的膚色黑，是受到冰封時「木乃伊化」的影響，但從他骨盆提取的DNA卻顯示，他「本來就這麼黑」，大大顛覆過去想像。主導研究的義大利波爾察諾（Bolzano）「歐洲研究學院」（Eurac Research）人類學家辛克（Albert Zink）說，「早期歐洲農夫的膚色仍然偏深，隨著時間推移，他們適應了氣候和飲食變化，這才逐漸變白。」

不僅如此，科學家也發現，受到基因影響，奧茲頂上很可能出現了「雄性禿」的症狀，但無法斷定他掉髮的程度。事實上，科學家在2012年進行研究時，也是利用DNA來拼湊奧茲的樣貌，但礙於當時技術仍在萌芽階段，採集到的DNA樣本可能受到污染卻未發現，如今「基因測序的技術更加進步」，也因此獲得更準確的結果。

這並非奧茲的故事第一次遭到推翻，一開始考古學家認為他是一位普通牧羊人，受困山中被活活凍死；後來科學家發現他的左肩裡有箭頭，頭部和手上也有傷口，研判他生前可能遭仇家追殺，逃進山區後死在那裡。