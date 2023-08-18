副總統賴清德結束巴拉圭出訪行程，於美西時間16日下午4時抵達舊金山，美國在台協會（AIT）主席羅斯柏格登機迎接。但賴最終僅停留9小時就離開，並未在西岸過夜。前駐紐西蘭代表介文汲17日在《盧秀芳辣晚報》節目強調，在舊金山待9小時，規格堪稱慘不忍睹的低，從來沒有這麼短過，這就是不受歡迎，美國人這次是在懲罰賴清德，要讓他知道自己做錯了。就是美國行政部門下了通令：所有官員、議員不得與賴接觸。

介文汲表示，25小時什麼意思？9小時什麼意思？從來沒有這麼短過，連讓他去到旅館床上躺個3小時都不給他！這某種程度就是不受歡迎！舊金山給9小時，就是非常表示不歡迎。他下午才到，你讓他睡一個晚上，到第二天不行嗎？就不給他睡，凌晨就要走！因為飛機航班就那時間。

「美國人這次，我認為基本上是在懲罰賴清德！」介文汲直言，因為美國發現：不懲罰你的話，你不曉得你做錯了！我就是要讓你知道你做錯了，所以我就要懲罰你！美國人做事就是這樣，這種規格來講的話，就是懲罰！「規格慘不忍睹的低！」

介文汲強調，不管賴清德自己怎麼樣再美化，也只是騙一騙人而已。說穿了，AIT主席羅森伯格，她是人民團體的負責人而已，一點官方屬性都沒有！如果不是下令給美國行政官員、參眾議員說，這次賴清德來都不要理他，他們會跟他聯繫，為什麼？

介文汲指出，我們常常會有一個誤解，說共和黨會故意跟民主黨唱反調。但美國的愛國主義，還有一致對外的精神，那絕對不是我們台灣可以想像的。美國對外的時候，只要總統一句話，他才不跟你什麼交情！「裴洛西呢？」這個就是美國的行政部門，下了一道通令：這一次賴清德來，所有的美國聯邦議員，不得與他有任何接觸！「句點。就這麼簡單，就不會有一個人理他！」