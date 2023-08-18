新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費，台北地檢署偵查終結，依貪污治罪條例、偽造文書等罪起訴。有一份網路民調針對「北檢起訴高虹安，郭台銘、柯文哲、侯友宜、朱立倫等在野領袖皆出面力挺，你怎麼看？」進行調查，截至17日晚上，高達95%的網友表示，「這一定是民進黨的司法迫害！2024一定要下架民進黨」。

《野電視94強》YouTube 17日針對「北檢起訴高虹安，郭台銘、柯文哲、侯友宜、朱立倫等在野領袖皆出面力挺，你怎麼看？」進行網路民調，截至17日晚上11點30分，已有2.4萬名網友投票。高達95%的網友表示，「這一定是民進黨的司法迫害！2024一定要下架民進黨」；5%的網友表示，「我支持民進黨」。

網友紛紛表示，「看到非綠能團結，真好」、「除了民進黨，整個司法體系也要肅清」、「總統選舉若非綠們能大團結，鐵定能下架民進黨」、「高虹安是有瑕疵，但真貪污的都逍遙法外才讓人憤怒」、「全民一條心，下架民進黨」。

還有網友認為，「我挺是非分明，不瞎挺誰，對的事不能冤枉，錯的事不能姑息，例如挺扁的，我就不支持」。