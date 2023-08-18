華碩與著名街頭服飾品牌A BATHING APE (BAPE)限量推出ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE 限定版筆電，機身採用BAPE迷彩與BABY MILO印花設計，呈現「迷彩黑」與「迷彩銀」兩款潮流筆電，延續風格全套配件有BABY MILO公仔、無線滑鼠、筆電包和貼紙組，引領潮流市場。9月30日前，於ASUS台北三創體驗店完成指定體驗任務，抽限量「ASUS Vivobook x BAPE聯名滑鼠墊」；預約專屬VIP賞機服務，可獲限量「ASUS Vivobook x BAPE聯名擦拭布」。

ASUS Vivobook S x BAPE聯名筆電與筆電包。（古明弘攝）

不只外觀搶眼，ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE限定版更通過Intel Evo認證，內外皆有看頭！搭載第13代Intel Core i9-13900H處理器、16GB LPDDR5記憶體及1TB SSD儲存空間，展現無懈可擊的速度與效率。絕美2.8K 120Hz OLED螢幕，畫面鮮豔真實、反應靈敏，帶來身歷其境的視覺體驗。75Wh長效續航電力與軍規等級耐用度，工作、學習或遊戲，都能勝任。

ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE筆電金屬上蓋採用精密的光雕顯影處理，Logo以鏡面真空鍍膜，觸控板、筆電底部和置腕處也導入BAPE 元素。建議售價4萬8900；9月底前購機送「ASUS Vivobook x BAPE 聯名滑鼠墊」，登錄再抽大阪來回機票+環球影城雙人行、ASUS Vivobook 13 Slate OLED潮流藝術家聯名筆電(價值2萬9900，共10台)。

ASUS Vivobook S x BAPE聯名筆電有「迷彩黑」與「迷彩銀」兩款印花設計。（ASUS提供／古明弘台北傳真）

除了筆電，這次的聯名商品還有公仔、無線滑鼠、筆電包和貼紙組，其中筆電包可180度展開，附有多個口袋夾層，方便存放滑鼠、電源等配件。