國軍年度重要操演「海空精準飛彈射擊」在屏東九鵬基地執行，17日有軍事迷在凌晨近5時，目睹軍方疑似實彈射擊不曾對外公開的雄昇飛彈，因為其發射時間、兩段式點火方式、飛行時間約1小時等特性，引發軍迷熱議。退役少將栗正傑17日在《頭條開講》節目提到，台灣軍工科技是很發達的，中科院是有能力做出巡弋飛彈出來，但美國號稱要協助台灣武裝成刺蝟島，卻不希望我們有這種攻擊型武器，怕會在台海製造麻煩。

雄昇飛彈就是外界通稱的「雄二E巡弋飛彈」，射程估計1000公里，甚至更遠，打擊範圍可達中國大陸內陸，具有源頭打擊戰力。根據16日曝光的影像，若以飛行距離換算，若要攻擊1050公里外目標，剛好飛行1小時。對此，軍方官員僅說明打的是「機密彈種」。

「我們台灣軍工科技是很發達的，我相信中科院是有能力做出這種飛彈出來！但我很氣的就是，游錫堃講那種話！」栗正傑直批，第一個洩密的是游錫堃，這個叫機敏，除了機密，還有敏感，立法院長怎麼把這麼機敏的東西在公開的場合講出來。

栗正傑表示，國軍有這種武器，對我們台灣防衛確實有很大的幫助，但不應該公開講出來。不要看這個巡弋飛彈，美國其實不希望我們有這種武器，大家可能很奇怪，美國不是要協助台灣，把我們武裝成刺蝟島嗎？但他們不希望我們有這種攻擊型的武器。

栗正傑直言，美國就是不希望台灣做出一些不受控的攻擊動作，引起兩岸不必要的台海爭端，變成麻煩製造者，給美國帶來困擾。