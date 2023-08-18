商務出差開銷概念不同於休閒旅遊，無法「從長計議」早早掐準時間地點，為了工作效率著想，旅行費用很難做到全面精打細算。商務旅行專家分享8項有助於降低開銷的省錢好招，從機票下手時機、航班時段、住宿地點、行程安排等層面，幫助消費者在不犧牲差旅品質的同時降低開銷。

飛航新聞網站Simply Flying報導，商務旅行專家、FCM Asia總經理塞勒（Bertrand Saillet）說，除了注意閃避隱性費用等技巧，FCM Asia根據商務旅客多年來實測累積的心得，提出8項有助於降低差旅費用的建議，若能綜合執行，可讓商務旅行實現最大CP值：

一、提前訂機票時機：FCM Asia統計數據顯示，行前8到14天預訂航班節省的機票費用最高可達20%，航空公司往往會在這段期間釋出經濟實惠的機位，以確保航班最佳搭乘率。不少商務會議日期通常會提前1到2星期拍板，商務客不妨抓準下單時間點。

商務客可利用航空公司釋出優惠票價的時間帶訂票。（示意圖／Shutterstock）

二、航班時段優勢：有些航空公司會在熱門航線提供密集航班，FCM Asia建議商務客避免選擇整點起飛的航班，應考慮在每刻鐘（quarter-hour）或半點鐘（half-hour）起飛這種航班，票價通常相對優惠。因為整點起飛的航班預定頻率較高，價格也隨之上揚，機艙人也比較多。

三、平日這3天出發：Google Flights數據顯示，周一、周二、周三的航班平均票價，比周末便宜約12%。如果你的行程剛好落在一周之鐘的這3天安排會議，應該把握省錢機會。

四、善用獎勵計畫：FCM Asia建議商務客從幾大主流里程獎勵計畫擇一主攻，盡量不要把差旅預算分散到不同的計劃，如此一來也藉由快速獲得金卡、白金卡等會員等級，享受優先選位、額外行李重量、使用商務休息室等福利。這類獎勵計畫常常也藉由異業結盟讓會員從合作通路累積或兌換積分點數。

五、定期與業者協商：塞勒說，至少每2年就要與合作的旅行、住宿、租車業者重新協商條款與價格，在新冠肺炎大流行之後，這點尤其重要，很多條款從2019年以來並未改變，可重新協商，但也有不少條款已經大大改變，不妨參考比較。

商務客選擇下榻飯店時可把範圍拉大到中央商業區周圍5條街之內，可以找到更加經濟實惠的住宿地點。（示意圖／Shutterstock）

六、下榻處「5街區」原則：大都會的「中央商業區」（central business district，CBD）寸土寸金，如果預算有限，塞勒建議把下榻處選項拉大到中央商業區周邊5個街區以內的範圍，房價往往實惠許多，但應優先納入公共交通發達、便於前往中央商業區的條件。

七、會議行程整併：許多企業行號為了因應疫後各種條件的改變，會持續變動調整出差頻率與時間長度，傾向於把多場會議併入2天到3天的商務旅行，而非趟趟單日來回，如此一來也能增加商務旅行成本效益與彈性。

八、關注加值計畫與航空旅宿會訊：塞勒建議商務客與差旅行政人員訂閱飯店、航空公司的電子報，以求提前獲知獨家優惠或折扣代碼，有些好康僅限會員享用。