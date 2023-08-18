國軍試射雄三反艦飛彈。（示意圖／國防部提供）

國軍年度重要操演「海空精準飛彈射擊」在屏東九鵬基地執行，17日有軍事迷在凌晨近5時，目睹軍方疑似實彈射擊不曾對外公開的雄昇飛彈，因為其發射時間、兩段式點火方式、飛行時間約1小時等特性，引發軍迷熱議。退役少將栗正傑17日在《頭條開講》節目提到，過去自己在澎湖看過雄風飛彈陣地，但後來在美國要求下撤掉了。台灣有能力研發出攻擊型飛彈，但美國不希望台灣擁有，所以連戰斧巡弋飛彈也不賣給我們。

雄昇飛彈就是外界通稱的「雄二E巡弋飛彈」，射程估計1000公里，甚至更遠，打擊範圍可達中國大陸內陸，具有源頭打擊戰力。根據16日曝光的影像，若以飛行距離換算，若要攻擊1050公里外目標，剛好飛行1小時。對此，軍方官員僅說明打的是「機密彈種」。

栗正傑提到，自己過去在澎湖當連長的時候，看到負責打掃的陣地武器非常精良完好，後來才知道是雄風飛彈的陣地。「後來為什麼撤掉不用了？因為美軍叫我們撤掉不准用！」美國認為你在台海擺一個雄風飛彈，對艦攻擊的飛彈，我們認為說是針對我們的敵人中共，為了保護我們台灣，可是就美國來說，你會威脅所有經過台灣海峽航運的船隻，包括到日本、到韓國這些船隻，你都有可能會威脅到。

「所以不准我們擺這種武器！」栗正傑強調，美國人認為，台灣只要有自衛型的武器就好，不能在美國的控制範圍下失控。很多人也知道，原來我們台灣是有可能發展核子武器的，美國也不准我們有，把我們封掉。像這種有攻擊性的飛彈武器，我們現在自己可以做得出來，如果美國贊成我們擁有這種武器的話，他早就賣給我們了！「美國的戰斧型巡弋飛彈，為什麼到現在沒有賣給我們？賣給日本，可是不賣給台灣？」