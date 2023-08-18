群創許姓處長劈腿3女，對象全是有孩子的嬤嬤，本人則在17日傍晚遞出辭呈。如今有粉專爆料，其中一名小三，專門瞄準「長官」下手，悲慘的事，如今東窗事發，老公還在國外工作。

作家「凱薩琳・孔」在臉書粉專發文，表示跟許姓處長出軌的其中一名小三，現任老公原本是科技廠長官，同樣也是處長，「她知道對方單身後，就立刻投懷送抱」，也順利成為處長夫人，之後老工一路打拚，現在當上副總，這名小三也變成副總夫人，兩人育有一女。

凱薩琳・孔表示，自己有看過副總的照片，長相雖然說不上帥，但也絕不會被說醜，同公司的人則一致表示副總是好好先生，憨厚又老實，人目前還在國外出差，沒想到被安上一頂大綠帽。凱薩琳・孔更加碼指出，其實這位副總是該小三的第二任，早在此前小三就已離婚過一次，跟前任的兒子也上了國中。

凱薩琳・孔大嘆「只能說這小三的故事超勵志，非長官不睡，相信竹科雖然很多騙感情騙身體的渣男，但是被騙的純情男也不少」。對於有網友認為3名女子不該被揭發，凱薩琳・孔則抱持反對態度，她認為女權自助餐不能無限上綱，「沒道理男生該高高舉起，女生就可以輕輕放下」。