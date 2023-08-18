台灣女子代表隊奪冠後全隊上前擁抱慶賀。（迷你足球協會提供）

2023國小世界盃國際邀請賽17日進入關鍵賽程，代表台灣與賽的花蓮東里國小，在女子組最終戰主力胡巧柔獨進3球大演「帽子戲法」幫助下，6比1擊敗印尼，在首屆賽事奪冠。

台灣女子代表隊花蓮東里國小在最後一役對上印尼，胡巧柔徹底發揮減重後的威力，個人全場獨進3球，第3球更是在球門前趁一陣混亂之際用腳後跟輕輕往後一頂為球隊拿下保險分，最終以6比1奪冠，賽後總教練杜國勝指出，賽前分析印尼隊的強度應該不如泰國隊，且對五人制打法不熟悉，因此在策略上要球員盡量往二翼拉開吸引防守並製造出空間，再讓隊員江亞妮持球尋找空檔讓胡巧柔去突破射門，也因此讓胡巧柔有帽子戲法的機會。

胡巧柔賽後笑說，教練希望她能夠減重提升速度增加防守破壞性，至於減重計畫有沒有成功她語帶保留的表示：「應該有吧？」

杜國勝進一步補充，非常感謝教育部體育署舉辦這國際盃賽，讓資源不足的偏鄉球隊有機會與國外球隊交流吸收經驗的機會，他也希望往後類型賽事能多舉辦，並補助資源匱乏的球隊有機會前往國外看看外面的世界。

至於男子組，台灣代表台中市協和國小一日兩戰，先後以3比4的比數輸給泰國、日本，以第3名作收，日本隊總教練石神恆行透露，賽前一天全隊特別抽空去行天宮參拜，並順利求得幸運小物，「也許這就是能擊敗台灣隊的原因吧！」