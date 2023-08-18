美食外送蓬勃發展，但也出現越來越多奧客寫下強人所難的備註。近日就有一名外送員接單，客人又備註要求「路上幫買飲料」，讓外送傻眼，不過就在看到客人提出的小費時，讓他瞬間要開懷，直呼「好客人」。

男網友在臉書社團「外送員的奇聞怪事」貼出截圖，表示自己又接到一單，客人要求路上幫買五十嵐或迷客夏青茶的單子，讓他傻眼。但客人又補上一句「會給小費兩百以上」，他看到後就立刻照辦。

客人要求外送途中幫買手搖飲，並承諾給小費200，讓外送員立刻照辦。(圖／外送員的奇聞怪事)

最終677元的單子加上50元的手搖飲，客人給了1000元不用找，拿到了將近300元的小費，讓他忍不住稱讚「優質好客人」，還打趣說「這世上沒有錢解決不了的事情，如果有肯定事錢不夠多」。

不少人看到後也笑回：「錢到位，幫餵也行」、「錢給到位什麼都好說」、「什麼是說話算話，這個就是優質好客人的楷模」，但也有同業勸，表示看到給小費不要急著買，最好先打電話確認，之前就碰過有客人備註幫買啤酒，結果只是忘了改備註，如果真的買了就變成自己要喝，當天也無法工作了。

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