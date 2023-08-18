知名編導李國修逝世10年，其經典作《京戲啟示錄》本周末在國家戲劇院再加演，由國家文藝獎得主李小平擔任導演，演員包括王月、宋少卿、樊光耀、黃嘉千、戴立吾、黃宇琳、楊千霈等人，同台飆戲。

經過一個月的密集排練，演員們天天排練到深夜，已非常熟練有默契，宋少卿飾演主角「李修國」一角，在排練時幾度跟著情緒堆疊而落淚，面對即將演出，他表示，「其實壓力並沒有鬆下來，反而是與日俱增，這部戲是國修老師嘔心瀝血的重要作品，我內心會有很多情緒投射到那個地方，再加上月姐又是我學姐，還是國修的太太，在排練的過程當中真的很容易催淚。」

《京戲啟示錄》是台灣劇場史上經典作，於1996年首演，陸續有2000年經典版、2007年典藏版、2011年傳承版，今年為李國修逝世10年再度開箱創拓版。

黃嘉千在劇中飾演「三媽」，她表示這是她第一次和王月同台演出，有針鋒相對的對手戲，觀眾可以期待他們的火花。

楊千霈飾演「次媳」，和樊光耀飾演的「公公」有一些越界之情和禁忌之愛，她表示，盡情地把自己投射在「次媳」這個角色裡面，大膽的去愛。「大家真的一定要來看這部戲，讓你笑中帶淚，看見自己的人生。」

王月表示，非常榮幸能回到國家戲劇院演出，也很高興能有這次加演的機會，她從排練開始就感受到新加入的演員宋少卿、黃嘉千、楊千霈所帶來不同的氛圍，碰撞出全新的火花，這次也在劇中加了一點小巧思，很期待在舞台上呈現的樣子。

2023《京戲啟示錄》創拓版將於8月18日至20日在台北國家戲劇院一連演出五場。