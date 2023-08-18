指揮家史拉特金指揮柴可夫斯基第五號交響曲，完全背譜演出。（李欣恬攝）

東華大學音樂廳觀眾席共有430席。（李欣恬攝）

李欣恬／台北報導

高齡78歲的美國指揮大師史拉特金首度到花蓮演出，在東華大學藝術學院設立兩年的音樂廳，帶領國立台灣交響樂團演奏經典的柴可夫斯基第五號交響曲，演出結束，有觀眾起立鼓掌，現場滿座觀眾，氣氛熱烈。

史拉特金指揮柴五時，全長約45分鐘的樂曲他完全背譜演出，帶觀眾走進音樂裡悲欣、苦澀、甜美交集的多重滋味，團員專注地跟著他的指引，音樂的情緒層層堆疊，旋律在空氣中畫下了刻痕，有了深刻而細緻的結尾。

史拉特金在會後向記者表示，回美國後會很想念台灣的人文風情，也很希望有機會再回來，「我來台灣不只有演奏音樂，還有認識人、親近文化，這是一個很有活力的地方，有多元文化的影響，台北也有自己的特色。我會想念大家和所有人的友誼。」

關於新穎的東華大學音樂廳，觀眾席共有430席，史拉特金觀察，「這個廳有潛力成為很好的廳，音樂廳就像是樂器一樣，新樂器剛拿到手，會覺得好像還沒好，音樂廳也一樣，需要人們常常在裡面演奏和嘗試，有觀眾和沒觀眾時的音響效果也會有所不同，好好調整，這是一個很好的廳。」

史拉特金已抵台三周，之前都在台北參加大師星秀音樂節，這周到花蓮和國立台灣交響樂團演奏，樂團成員也幾乎都從台灣中部遠道而來。

國台交團長劉玄詠表示，這是史拉特金首次和國台交合作，他過去就一直想要邀請他和樂團合作，過去沒能邀成，這次總算能如願實現藝術，「一聽到指揮是他，樂團排除萬難達成任務，曲目很重，但練了兩個排練就能上台演出，同仁們都跟得很好，我覺得很感動，大家都全力以赴完成音樂。」