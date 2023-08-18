氣象局針對全台16縣市發布豪、大雨特報，其中苗栗、南投為豪雨。(氣象局)

氣象局18日凌晨先後針對新竹縣市、苗栗、台中、南投與桃園發布大雷雨即時訊息，需慎防淹水情形。(氣象局)

台灣持續受到低壓帶影響，南部連日降下滂沱大雨，高雄也不斷出現淹水災情。18日凌晨雨區近一步擴大，氣象局針對全台16縣市發布豪、大雨特報，其中苗栗縣、南投縣為豪雨。

受低壓帶影響，18日凌晨氣象局針對苗栗縣、南投縣發布豪雨特報；基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島則為大雨特報，新竹以北及中南部地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石，低窪地區慎防積水。

此外，氣象局凌晨也一度針對桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、南投縣發布大雷雨即時訊息。

氣象局指出，今天南部仍會維持多雲有雨的天氣型態，其他地區也都會有陣雨、雷雨情形，周六(19日)西半部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，西半部地區有局部大雨發生的機率，直到周日(20日)天氣才會穩定。