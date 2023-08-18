根據俄羅斯國營媒體，俄軍上將日德科已經病逝，享年58歲。據傳他在俄方去年春天放棄攻占基輔後不久，接任烏克蘭戰事最高指揮官，但在烏軍反攻哈爾科夫州告捷後被解職。

根據俄國國家通訊社「塔斯社」（TASS），日德科（Gennady Zhidko）「久病纏身」，於16日逝世。

Russian Colonel-General Gennady Zhidko, who was injured during an AFU Storm Shadow strike on the HQ of the 58th Army in Berdyansk (possibly the strike on Yur'ivka on August 14, 2023), died today in a Moscow hospital.#OSINT #UkraineRussiaWar️ #UkraineWar #Ukraine… pic.twitter.com/HNHGLPKU7Y — OSINT (Uri) 🇺🇦 (@UKikaski) August 16, 2023

美國有線電視新聞網（CNN）報導，日德科去年5月至10月曾擔任俄國東部軍區指揮官。據傳俄方去年夏天對烏克蘭的利西昌斯克（Lysychansk）、北頓內茨克（Severodonetsk）發動攻勢時，日德科就是俄方的烏克蘭全戰區指揮官。

俄國官方未正式公告日德科逝世。塔斯社公布的日德科經歷中，未提到他在烏克蘭擔任指揮官的日子。

但根據調查組織「衝突情報小組」（Conflict Intelligence Team）2022年5月的通報，俄軍去年春天企圖奪取烏克蘭首都基輔（Kyiv）不成並放棄計畫後，日德科接手領導烏克蘭境內俄軍。

官方從未正式證實日德科獲任命，不過去年6月俄國防長蕭依古（Sergei Shoigu）視察參與烏克蘭戰事的俄國部隊時，日德科就坐在蕭依古身旁，似乎側證日德科已升任最高指揮官。

智庫「華盛頓戰爭研究所」（ISW）當時表示，任命日德科是一種「極端作法」，因為他是政戰官，而非負責帶兵的部隊指揮官。日德科之前領導的單位負責意識形態灌輸和俄軍內部士氣，當時他也是俄國副防長。

根據塔斯社，日德科還曾擔任俄羅斯駐敘利亞武裝部隊參謀長，為此榮獲俄國最高榮譽獎項「俄羅斯聯邦英雄」（Hero of the Russian Federation）。

「衝突情報小組」指出，去年烏軍在哈爾科夫州（Kharkiv）反攻告捷後，日德科10月就被解除烏克蘭戰區指揮官和俄國東部軍區指揮官等職務。

同月俄國國防部任命蘇洛維金將軍（Sergei Surovikin）作為新任烏克蘭戰事的俄軍指揮官，但不久後傳出他也被撤換。（譯者：楊昭彥）1120818